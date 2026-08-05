Informations pratiques

Concert à Bruxelles : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Piazzolla, Waxmann Eglise Sainte-Catherine Bruxelles Samedi 26 septembre, 20h00

L’Ensemble Musicâme France vous donne rendez-vous le 26 sept. à l’Église Sainte-Catherine de Bruxelles pour un concert classique unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-26T21:15:00.000+02:00

1



Eglise Sainte-Catherine 50 place Sainte Catherine 1000 Bruxelles Bruxelles



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

