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Concert à Bruxelles : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Piazzolla, Waxmann Eglise Sainte-Catherine Bruxelles

samedi 26 septembre 2026 · Eglise Sainte-Catherine · Bruxelles

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Eglise Sainte-Catherine
Adresse
50 place Sainte Catherine 1000 Bruxelles
Ville
Bruxelles

Concert à Bruxelles : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Piazzolla, Waxmann Eglise Sainte-Catherine Bruxelles Samedi 26 septembre, 20h00

L’Ensemble Musicâme France vous donne rendez-vous le 26 sept. à l’Église Sainte-Catherine de Bruxelles pour un concert classique unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T21:15:00.000+02:00

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Eglise Sainte-Catherine 50 place Sainte Catherine 1000 Bruxelles Bruxelles


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