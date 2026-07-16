Exposition Gabrielle Duplantier, L’Enfant Sauvage, Bruxelles

Informations pratiques

Exposition Gabrielle Duplantier 25 septembre – 8 novembre L’Enfant Sauvage Bruxelles-Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-11-08T14:30:00+01:00 – 2026-11-08T18:30:00+01:00

Gabrielle Duplantier est une photographe franco-américaine née en 1978, installée dans le sud des Landes.

Gabrielle Duplantier développe depuis plus de vingt ans une pratique photographique profondément intuitive et personnelle. Autodidacte, elle construit un langage visuel où se mêlent paysages proches, scènes domestiques et portraits, dans un dialogue constant entre réel et imaginaire.

Son travail personnel s’ancre dans les territoires proches, du Pays basque au Portugal, et explore notamment le portrait et les paysages habités, dans une approche sensible et intimiste de la photographie.

Ses images, souvent réalisées en noir et blanc ou en teintes très sourdes, se distinguent par une tension entre douceur et étrangeté, lumière et obscurité, qui confère à ses séries une dimension presque onirique. Les corps, les animaux et les paysages y apparaissent comme des présences fragiles, traversées par une forme de mystère quotidien.

Elle a publié trois ouvrages aux éditions lamaindonne : Volta (2014, réédité en 2021), Terres Basses (2018) et Wild Rose (2024). Son travail fait l’objet de nombreuses expositions et publications en France et à l’étranger.

À l’occasion de cette exposition à L’Enfant Sauvage galerie (Bruxelles), elle propose une rétrospective réunissant ces trois séries majeures : Volta, Terres Basses et Wild Rose, offrant un regard sensible sur son œuvre.

Vernissage : 25 septembre 2026

Exposition : du 26 septembre au 8 novembre 2026

L’Enfant Sauvage 23 rue de l’enseignement 1000 bruxelles Bruxelles 1009 Pentagone Bruxelles-Capitale +32483051762 http://www.enfantsauvagebxl.com https://www.instagram.com/enfantsauvagebxl/ L’Enfant Sauvage est un espace d’exposition dédié à la photographie contemporaine, situé à Bruxelles.

Ouvert en 2020 par Pauline Caplet, curatrice, cet espace a pour vocation d’encourager, de soutenir et de promouvoir les créateurs d’images, quel que soit le procédé photographique utilisé. L’Enfant Sauvage offre une plateforme de visibilité aussi bien aux artistes émergents qu’aux photographes établis, en mettant en avant des pratiques novatrices et expérimentales qui repoussent les limites du médium.

​

La programmation élaborée par Pauline Caplet se distingue par son approche à la fois audacieuse et nourrie d’une photographie bouillonnante, vibrante. Elle incite les artistes à explorer la matérialité de l’image, ses techniques et ses discours, tout en engageant les visiteurs à une réflexion active sur la photographie contemporaine. Chaque exposition devient ainsi un espace de confrontation et de dialogue, favorisant une immersion totale dans les processus créatifs.

​

L’Enfant Sauvage se positionne également comme un lieu de rencontres et de partage, proposant tout au long de l’année, une série d’événements autour du médium photographique, tels que des ateliers pratiques, des rencontres avec les artistes. Ces activités renforcent l’interaction entre la création et le public, tout en cultivant une atmosphère propice à la découverte et à la réflexion.

​

Le lieu abrite également une librairie soigneusement sélectionnée, qui propose une variété de livres issus de maisons d’édition belges et internationales ou des photographes auto-édités. L’Enfant Sauvage publie également des éditions, contribuant ainsi à la diffusion de projets photographiques uniques et à la valorisation de la création indépendante.

​

Enfin, dans une dynamique de collaboration, L’Enfant Sauvage multiplie les partenariats avec d’autres institutions culturelles, tant en Belgique qu’en France, afin de favoriser les échanges. Pauline Caplet participe également au comité d’organisation du Photo Brussels Festival, renforçant ainsi la visibilité et l’ancrage de L’Enfant Sauvage dans le paysage de la photographie contemporaine. Ces collaborations enrichissent la programmation et consolidant son rôle dans le développement et la promotion du médium photographique.

Gabrielle Duplantier est une photographe franco-américaine née en 1978, installée dans le sud des Landes.

© Gabrielle Duplantier