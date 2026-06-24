Concert A Capella Entrevoix à l’Eglise St Fleuret Estaing
Concert A Capella Entrevoix à l’Eglise St Fleuret Estaing jeudi 13 août 2026.
Estaing
Concert A Capella Entrevoix à l’Eglise St Fleuret
Eglise St Fleuret Estaing Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Chants sacrés et traditionnels dans l’Eglise Saint Fleuret à Estaing.
Organisé par l’ensemble vocal Entrevoix. .
Eglise St Fleuret Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 88 94 56 83
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English :
Sacred and Traditional Hymns at the Church of Saint Fleuret in Estaing.
L’événement Concert A Capella Entrevoix à l’Eglise St Fleuret Estaing a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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