UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert A Capella Entrevoix à l’Eglise St Fleuret Estaing

Concert A Capella Entrevoix à l’Eglise St Fleuret Estaing

Concert A Capella Entrevoix à l’Eglise St Fleuret Estaing jeudi 13 août 2026.

Adresse
Eglise St Fleuret
Ville
12190 Estaing
Département
Aveyron
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Tarif
Gratuit

Estaing

Concert A Capella Entrevoix à l’Eglise St Fleuret

Eglise St Fleuret Estaing Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Chants sacrés et traditionnels dans l’Eglise Saint Fleuret à Estaing.
Organisé par l’ensemble vocal Entrevoix.   .

Eglise St Fleuret Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 88 94 56 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sacred and Traditional Hymns at the Church of Saint Fleuret in Estaing.

L’événement Concert A Capella Entrevoix à l’Eglise St Fleuret Estaing a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Estaing (Aveyron)