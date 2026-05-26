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Atelier Créé ton bijou charms Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing

Atelier Créé ton bijou charms Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing mardi 18 août 2026.

Lieu : Boutique d'artisans l'Artisanal

Adresse : 1 route de Labat

Ville : 65400 Estaing

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif

Estaing

Atelier Créé ton bijou charms

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Atelier créatif Crée ton bijou charms (collier ou bracelet)

Description
Crée un bijou personnalisé à ton style.
Choisis entre un bracelet ou un collier (doré ou argenté), puis sélectionne tes charms pour composer une pièce unique, à porter au quotidien.

Un atelier créatif pour imaginer et assembler ton propre bijou, dans une ambiance conviviale
– Atelier animé par CouJu alias Justine.
– Réservation obligatoire sur www.couju.fr   .

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 23 27 86 

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English :

Creative workshop ? Create your own charms (necklace or bracelet)

Description:
Create a piece of jewelry customized to your style.
Choose between a bracelet or necklace (gold or silver), then select your charms to create a unique piece for everyday wear.

A creative workshop to imagine and assemble your own jewel, in a friendly atmosphere

L’événement Atelier Créé ton bijou charms Estaing a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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