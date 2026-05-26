Atelier Créé ton bijou charms Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing
Atelier Créé ton bijou charms Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing mardi 18 août 2026.
Estaing
Atelier Créé ton bijou charms
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Atelier créatif Crée ton bijou charms (collier ou bracelet)
Description
Crée un bijou personnalisé à ton style.
Choisis entre un bracelet ou un collier (doré ou argenté), puis sélectionne tes charms pour composer une pièce unique, à porter au quotidien.
Un atelier créatif pour imaginer et assembler ton propre bijou, dans une ambiance conviviale
– Atelier animé par CouJu alias Justine.
– Réservation obligatoire sur www.couju.fr .
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 23 27 86
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English :
Creative workshop ? Create your own charms (necklace or bracelet)
Description:
Create a piece of jewelry customized to your style.
Choose between a bracelet or necklace (gold or silver), then select your charms to create a unique piece for everyday wear.
A creative workshop to imagine and assemble your own jewel, in a friendly atmosphere
L’événement Atelier Créé ton bijou charms Estaing a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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