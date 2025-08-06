Concert à Figeac Tropical Party Figeac

Concert à Figeac Tropical Party Figeac vendredi 16 janvier 2026.

Concert à Figeac Tropical Party

salle balène Figeac Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Le mercure va grimper ! L’adage qui dit que la musique réchauffe les corps et les âmes n’aura jamais été aussi vrai qu’avec cette nouvelle party .

Bonbon Vodou Piment Piment / Pat Kalla & le Super Mojo / DJ Mazykin

BONBON VODOU PIMENT PIMENT (groove créole)

Bonbon Vodou, confiserie aigre-douce orchestrée par Oriane Lacaille et JereM Boucris, secoue les corps et fait valser les esprits avec ses mélodies entêtantes. En quintet, ils explorent le maloya et une mosaïque de rythmes chaloupés, chantés en créole réunionnais et en français, portés par des voix claires et un groove ravageur !

PAT KALLA & LE SUPER MOJO (afrobeat)

Réputés pour leur capacité à dérider les visages les plus stricts, ils bouillonnent sur scène avec un mélange de highlife, rumba métissée, biguine, funk et afrobeat, enrichi d’harmonies créoles. Embarquez pour un voyage rythmique et enflammé !

DJ MAZYKIN (afrobeat & tropical groove)

Aucun répit dans cette soirée tropicale, il ambiancera votre arrivée et les changements de plateau.

À partir de 10 ans

Concert debout 16 .

salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

The mercury is about to rise! The adage that music warms bodies and souls has never been truer than with this new party.

Bonbon Vodou Piment Piment / Pat Kalla & le Super Mojo / DJ Mazykin

German :

Das Quecksilber wird steigen! Das Sprichwort, dass Musik Körper und Seele wärmt, war noch nie so wahr wie bei dieser neuen « Party ».

Bonbon Vodou Piment Piment / Pat Kalla & le Super Mojo / DJ Mazykin

Italiano :

Il mercurio sta per salire! L’adagio secondo cui la musica riscalda i corpi e le anime non è mai stato così vero come con questo nuovo party.

Bonbon Vodou Piment Piment / Pat Kalla & le Super Mojo / DJ Mazykin

Espanol :

¡El mercurio va a subir! El dicho de que la música calienta los cuerpos y las almas nunca ha sido más cierto que con esta nueva fiesta.

Bonbon Vodou Piment Piment / Pat Kalla & le Super Mojo / DJ Mazykin

L’événement Concert à Figeac Tropical Party Figeac a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Figeac