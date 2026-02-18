Concert à la bougie Drôles d’oiseaux Place Saint Sauveur Lonlay-l’Abbaye

Concert à la bougie Drôles d’oiseaux

Place Saint Sauveur Abbaye Bénédictine Notre-Dame Lonlay-l’Abbaye Orne

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

2026-05-31

L’Abbaye de Lonlay s’animera de multiples chants d’oiseaux et sera mis en lumière lors d’un concert à la bougie en hommage à la nature.

Les Chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse, imitateurs d’oiseaux uniques en France, mèneront un joyeux débat avec les chanteuses de De Caelis, ensemble de voix de femmes spécialisé dans le répertoire du Moyen Âge.

Anges, oiseaux rares et moins rares apparaitront au fil de ce programme, un hommage à la plume, poétique et un brin malicieuse. On y entendra la langue universelle des oiseaux et de l’amour dans des pièces magnifiques du XIVe siècle et des imitations virtuoses pour un concert joyeux et réconfortant. .

