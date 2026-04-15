Visite de la Biscuiterie de l’Abbaye, Biscuiterie de l’Abbaye, Lonlay-l’Abbaye

Visite de la Biscuiterie de l’Abbaye Vendredi 5 juin, 10h00 Biscuiterie de l’Abbaye Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

La Biscuiterie de l’Abbaye vous invite à plonger dans son univers gourmand. Découvrez l’histoire de l’entreprise familiale, visitez ses ateliers et régalez-vous des délicieuses spécialités qui font la renommée de la Normandie. Une expérience à la fois enrichissante et gourmande qui ravira petits et grands !

L’aventure commence dans l’espace musée de la Biscuiterie de l’Abbaye, où vous pourrez découvrir l’histoire familiale démarrée il y a plus d’un siècle à Lonlay l’Abbaye, au cœur du bocage normand.

La visite se poursuit par une visite guidée dans l’atelier de fabrication, où vous pourrez observer en direct la fabrication des sablés de la Biscuiterie de l’Abbaye.

Après avoir exploré les coulisses de la fabrication, vous pourrez déguster les spécialités normandes de la Biscuiterie de l’Abbaye. Les traditionnels Sablés de l’Abbaye, bien sûr, mais aussi de nombreuses autres recettes pur beurre : Trouvillais, Petits Normands, Cookies, … Une vraie explosion de saveurs qui ravira vos papilles et celles de vos enfants !

Et pour prolonger le plaisir, n’oubliez pas de faire un tour par le nouveau magasin d’usine. C’est l’endroit idéal pour ramener un peu de Normandie chez vous. Profitez de votre visite pour repartir avec des sablés, des coffrets cadeaux ou d’autres spécialités normandes. Un souvenir sucré, à offrir ou à savourer, qui fera plaisir à coup sûr.

Biscuiterie de l’Abbaye Route du Val 61700 Lonlay-l’Abbaye Lonlay-l’Abbaye 61700 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233306474 »}, {« type »: « email », « value »: « boutique-lonlay@biscuiterie-abbaye.com »}]

Visitez la Biscuiterie de l’Abbaye : Une sortie gourmande et immersive, incontournable en Normandie ! (sur réservation) visite visite biscuiterie

Biscuiterie de l’Abbaye