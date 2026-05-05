Concert à la brasserie Microbrassserie Clohars-Carnoët
Concert à la brasserie Microbrassserie Clohars-Carnoët samedi 9 mai 2026.
Clohars-Carnoët
Concert à la brasserie
Microbrassserie 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09 23:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Ouverture de la saison 2026 !
Premier concert à la brasserie octa !
Le printemps est la, il est temps de lancer la saison !
On vous donne rendez-vous pour le tout premier événement de la saison 2026 avec une journée complète à la brasserie
-Taproom ouverte en continu de 11h à 23h30
Des bières fraîches brassées sur place, à déguster dans la brasserie ou sur notre terrasse, dans une ambiance conviviale
– Concert à 20h FUZZ3R
Un duo guitare/machines et voix, basés dans le Finistère Pop/noise/post-funk
Tout pour régaler tes oreilles !
– Foodtruck KOOKABURRA à partir de 19h
De quoi manger d’excellents burgers pour accompagner nos bières !
Tout pour régaler tes papilles !
Alors ?
Vous venez lancer la saison avec nous ? .
Microbrassserie 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 99 42 67 07
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English : Concert à la brasserie
L’événement Concert à la brasserie Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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