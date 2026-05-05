Concert à la brasserie Microbrassserie Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Concert à la brasserie

Microbrassserie 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 23:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Ouverture de la saison 2026 !

Premier concert à la brasserie octa !

Le printemps est la, il est temps de lancer la saison !

On vous donne rendez-vous pour le tout premier événement de la saison 2026 avec une journée complète à la brasserie

-Taproom ouverte en continu de 11h à 23h30

Des bières fraîches brassées sur place, à déguster dans la brasserie ou sur notre terrasse, dans une ambiance conviviale

– Concert à 20h FUZZ3R

Un duo guitare/machines et voix, basés dans le Finistère Pop/noise/post-funk

Tout pour régaler tes oreilles !

– Foodtruck KOOKABURRA à partir de 19h

De quoi manger d’excellents burgers pour accompagner nos bières !

Tout pour régaler tes papilles !

Alors ?

Vous venez lancer la saison avec nous ? .

Microbrassserie 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 99 42 67 07

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English : Concert à la brasserie

L’événement Concert à la brasserie Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS