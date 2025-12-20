Swimrun

Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

2026-05-09

Au programme de la deuxiéme édition, un swimrun S de 8.6 km de course et 1.8 km de nage et un swimrun M de 12.6km de course et 4.7km de nage.

Les dossards seront à récupérer entre 18h et 22 h le 08/05 et à partir de 7h le 09/05 sur le lieu d’arrivée à la base nautique du pouldu.

Briefing obligatoire à 8h30 le 09/05 à la base nautique pour les S et M au niveau de la zone d’arrivée. Les deux membres de chaque binôme doivent être présents au briefing.

Un système de navette sera mis en place pour vous transporter depuis la zone d’arrivée jusqu’au départ.

Les départs des M et S auront lieu au pied du phare du port de Doelan respectivement à 9h30 et 9h45.

Le S sera ouvert aux individuels (maxi 50).

Le swimrun AU PAYS DES RIAS est affilié à la FFTri. Pour les non licenciés un certificat médical présentant les mentions swimrun en compétition ou course à pied et natation en compétition de moins d’1 an sera nécessaire pour participer à l’épreuve.

Le SWIMRUN AU PAYS DES RIAS 2026 , s’inscrit dans un challenge entre 3 swimruns:

Le swimrun au pays des rias qui se déroule le 09 mai 2026

L’aqua’RANTEC qui se déroule le 14 juin 2026

Le swimrun des 20 plages qui se déroule le (date à venir)

A l’issu de chaque swimrun du Challenge, des points sont attribués aux participants en fonction de leur classement. Les points sont cumulés sur chacune des épreuves, et un classement est effectué au terme des 3 évènements. Un podium récompensera les premiers de chaque catégorie, Femme, Homme et Mixte.

Cette année les organisateurs du Challenge de l’Ouest ont décidé de récompenser votre fidélité ! C’est très simple, plus vous participez et moins vous payez ! Une remise de 10 % vous est proposée sur n’importe quelle course dès que vous participez à au moins 2 épreuves.

si vous êtes déjà inscrits à une épreuve du challenge, il vous suffit de nous envoyer un mail avec un justificatif d’inscription à cette épreuve. Un code promo unique vous sera alors envoyé pour vous inscrire avec 10% de réduction sur notre course! .

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 01 00 08 11

