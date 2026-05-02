Concert à la brasserie Tregorgones et Anotherwarshit Microbrasserie Clohars-Carnoët
Concert à la brasserie Tregorgones et Anotherwarshit Microbrasserie Clohars-Carnoët samedi 13 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Concert à la brasserie Tregorgones et Anotherwarshit
Microbrasserie 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 23:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Le 13 juin, 2ème concert de l’année à la brasserie.
À partir de 20h, OCTA invite TREGORGONES et ANOTHERWARSHIT Une soirée sous le signe du métal, mêlant concerts live et dégustation de bières artisanales. Un foodtruck sera présent le soir pour vous régaler. La brasserie sera ouverte dès 11h pour pouvoir profiter de la journée, en dégustant bières, softs, planche apéro, jeux…. .
Microbrasserie 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 99 42 67 07
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English : Concert à la brasserie Tregorgones et Anotherwarshit
L’événement Concert à la brasserie Tregorgones et Anotherwarshit Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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