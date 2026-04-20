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Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Robert Badinter

Adresse : 25 Rue de Lannevain

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Fans de bouquins

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture.
N’hésitez pas à apporter vos propres livres coups de cœurs pour les partager avec les autres participant·es autour de friandises…
Entrée libre, sans inscription.   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

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English : Fans de bouquins

L’événement Fans de bouquins Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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