Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Fans de bouquins

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture.

N’hésitez pas à apporter vos propres livres coups de cœurs pour les partager avec les autres participant·es autour de friandises…

Entrée libre, sans inscription. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English : Fans de bouquins

L’événement Fans de bouquins Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS