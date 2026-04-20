Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mercredi 27 mai 2026.
Clohars-Carnoët
Fans de bouquins
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 16:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture.
N’hésitez pas à apporter vos propres livres coups de cœurs pour les partager avec les autres participant·es autour de friandises…
Entrée libre, sans inscription. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
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English : Fans de bouquins
L’événement Fans de bouquins Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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