Cours de Yin Yoga Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Cours de Yin Yoga

Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 17:45:00

fin : 2026-05-18 19:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Cours de Yin yoga, une pratique profonde, lente et méditative.

Idéale pour relâcher les tensions physiques et émotionnelles, équilibrer les énergies, détendre les muscles, les fascias et agir sur les méridiens (canaux énergétiques), selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise.

Formée 100 h en Yin yoga en France et 500 h en Yoga en Inde, je vous partage des séances de Yin yoga pour une détente profonde physique et mentale, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Peggy

Séance tous les Lundis à 17h45 sur réservation. .

Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 94 43

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English : Cours de Yin Yoga

L’événement Cours de Yin Yoga Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS