Concert Musiues Populaires Salle des Fêtes Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Concert Musiues Populaires

Salle des Fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Concert avec la participation des ateliers du réseau des écoles de musique de Quimperlé Communauté: Musique traditionnelle bretonne, musique irlandaise; musiques du monde, choro du Brésil, musique Klezmer.

Chaque groupe interviendra en présentant quelques morceaux spécifiques. Nous terminerons avec un air joué en commun par les professeurs et un autre joué par l’ensemble des élèves .

Salle des Fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 66 60 83 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Musiues Populaires

L’événement Concert Musiues Populaires Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS