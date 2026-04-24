Concert Musiues Populaires Salle des Fêtes Clohars-Carnoët
Concert Musiues Populaires Salle des Fêtes Clohars-Carnoët dimanche 17 mai 2026.
Clohars-Carnoët
Concert Musiues Populaires
Salle des Fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Concert avec la participation des ateliers du réseau des écoles de musique de Quimperlé Communauté: Musique traditionnelle bretonne, musique irlandaise; musiques du monde, choro du Brésil, musique Klezmer.
Chaque groupe interviendra en présentant quelques morceaux spécifiques. Nous terminerons avec un air joué en commun par les professeurs et un autre joué par l’ensemble des élèves .
Salle des Fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 66 60 83 11
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English : Concert Musiues Populaires
L’événement Concert Musiues Populaires Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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