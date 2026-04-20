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Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Robert Badinter

Adresse : 25 Rue de Lannevain

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Café lecture

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 16:30:00
fin : 2026-05-19 18:00:00

Date(s) :
2026-05-19

RDV entre lecteurices pour échanger sur vos dernières lectures et partager vos coup de cœur !
Entrée libre & gratuite.   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

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English : Café lecture

L’événement Café lecture Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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