Concert à la chapelle de Lapeyrouse, Chapelle de Lapeyrouse, Lunel

Informations pratiques

Concert à la chapelle de Lapeyrouse Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle de Lapeyrouse Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Concert par la violonniste Natacha Triadou à partir de 16h00 à la Chapelle de Notre Dame de Lapeyrouse.

Informations auprès de l’association « Les Amis de Lapeyrouse » au 05 63 65 46 71

Depuis 1992, la Chapelle de Notre Dame de Lapeyrouse est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques de France.

Chapelle de Lapeyrouse 370 Rte de Lapeyrouse, 82130 Lafrançaise Lunel 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie

Concert par la violonniste Natacha Triadou à partir de 16h00 à la Chapelle de Notre Dame de Lapeyrouse.

©Elsa&Cyril