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Concert à la chapelle de Lapeyrouse, Chapelle de Lapeyrouse, Lunel

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Lapeyrouse · Lunel

Concert à la chapelle de Lapeyrouse, Chapelle de Lapeyrouse, Lunel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Lapeyrouse
Adresse
370 Rte de Lapeyrouse, 82130 Lafrançaise
Ville
82130 Lunel
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Concert à la chapelle de Lapeyrouse Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle de Lapeyrouse Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Concert par la violonniste Natacha Triadou à partir de 16h00 à la Chapelle de Notre Dame de Lapeyrouse.
Informations auprès de l’association « Les Amis de Lapeyrouse » au 05 63 65 46 71
Depuis 1992, la Chapelle de Notre Dame de Lapeyrouse est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques de France.

Chapelle de Lapeyrouse 370 Rte de Lapeyrouse, 82130 Lafrançaise Lunel 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie
Concert par la violonniste Natacha Triadou à partir de 16h00 à la Chapelle de Notre Dame de Lapeyrouse.

©Elsa&Cyril

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