Concert à la chapelle de Lapeyrouse, Chapelle de Lapeyrouse, Lunel
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Lapeyrouse · Lunel
Informations pratiques
Concert à la chapelle de Lapeyrouse Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle de Lapeyrouse Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Concert par la violonniste Natacha Triadou à partir de 16h00 à la Chapelle de Notre Dame de Lapeyrouse.
Informations auprès de l’association « Les Amis de Lapeyrouse » au 05 63 65 46 71
Depuis 1992, la Chapelle de Notre Dame de Lapeyrouse est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques de France.
Chapelle de Lapeyrouse 370 Rte de Lapeyrouse, 82130 Lafrançaise Lunel 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie
Concert par la violonniste Natacha Triadou à partir de 16h00 à la Chapelle de Notre Dame de Lapeyrouse.
©Elsa&Cyril
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