Visite commentée de l’expositions temporaire « Voyages extraordinaires ; récits, merveilles et naufrages », Musée Médard, Lunel

Informations pratiques

Visite commentée de l’expositions temporaire « Voyages extraordinaires ; récits, merveilles et naufrages » 19 et 20 septembre Musée Médard Hérault

Gratuit. Dans la limites des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Nos médiatrices vous invitent à une visite guidée de l’exposition, entre trésors de bibliophiles et récits d’aventures.

Musée Médard 71 place des martyrs de la Résistance, 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr Réouvert depuis décembre 2013, le musée Médard est un lieu dédié aux livres, à l’histoire de ses collections, ainsi qu’aux arts et métiers liés au patrimoine écrit. Les collections du musée sont principalement constituées autour du remarquable cabinet bibliophile de Louis Médard, qui compte plus de 5 000 ouvrages datant du XIIe au XIXe siècle. On y trouve également des reliures précieuses ainsi qu’une collection de fils à dorer.

Nos médiatrices vous invitent à une visite guidée de l’exposition, entre trésors de bibliophiles et récits d’aventures.

©Musée Médard