Concert à la ferme de Roy Roy-Boissy

Roy-Boissy

Concert à la ferme de Roy

7 rue de l’Abreuvoir Roy-Boissy Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Au programme DE L’OPÉRA AU TANGO

Avec Irina de Baghy (mezzo soprano), Fabrizio Colombo (bandonéon), Lucas Eubel (contrebasse) & Arnaud Thorette (alto)

Réservation conseillée (jauge limité)

Tarif libre (prix conseillé 8€)

Avant le concert portes ouvertes de la ferme de Roy et inauguration de la cave viticole

Insuffler une nouvelle dynamique culturelle dans les campagnes de France, créer des espaces de rencontre et d’échange entre le monde agricole, les habitants de zones rurales et les artistes grâce au levier de la musique classique, lyrique ou du jazz, tel est le concept de Concerts à la ferme.

Au programme DE L’OPÉRA AU TANGO

Avec Irina de Baghy (mezzo soprano), Fabrizio Colombo (bandonéon), Lucas Eubel (contrebasse) & Arnaud Thorette (alto)

Réservation conseillée (jauge limité)

Tarif libre (prix conseillé 8€)

Avant le concert portes ouvertes de la ferme de Roy et inauguration de la cave viticole

Insuffler une nouvelle dynamique culturelle dans les campagnes de France, créer des espaces de rencontre et d’échange entre le monde agricole, les habitants de zones rurales et les artistes grâce au levier de la musique classique, lyrique ou du jazz, tel est le concept de Concerts à la ferme. .

7 rue de l’Abreuvoir Roy-Boissy 60690 Oise Hauts-de-France +33 1 40 36 04 16 resa.calf@gmail.com

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English :

Program: FROM OPERA TO TANGO

With Irina de Baghy (mezzo soprano), Fabrizio Colombo (bandoneon), Lucas Eubel (double bass) & Arnaud Thorette (viola)

Reservations recommended (limited capacity)

Free admission (recommended price: 8?)

Before the concert: open house at the Roy farm and inauguration of the winery

The concept behind Concerts à la ferme is to breathe new cultural life into the French countryside, and to create meeting places and exchanges between farmers, rural dwellers and artists, using classical, operatic and jazz music as a lever.

L’événement Concert à la ferme de Roy Roy-Boissy a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Picardie Verte