Concert à la ferme, Domaine de merolles, Limeux
Concert à la ferme, Domaine de merolles, Limeux mercredi 3 juin 2026.
Concert à la ferme Mercredi 3 juin, 18h30 Domaine de merolles Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00
Concert à la ferme au domaine de Mérolles
18 120 LIMEUX
Programme : Tous à l’Opéra
Domaine de merolles 80490 Limeux Limeux 80490 Somme Hauts-de-France
Concert à la ferme au domaine de Mérolles