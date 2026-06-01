Concert à la ferme, Domaine de merolles, Limeux

Concert à la ferme Mercredi 3 juin, 18h30 Domaine de merolles Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Concert à la ferme au domaine de Mérolles

18 120 LIMEUX

Programme : Tous à l’Opéra

Domaine de merolles 80490 Limeux Limeux 80490 Somme Hauts-de-France

Concert à la ferme au domaine de Mérolles