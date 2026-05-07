Concert à la Grange Villedômain
Concert à la Grange Villedômain vendredi 5 juin 2026.
Villedômain
Concert à la Grange
Rue de la Forge Villedômain Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-03
Concert d’une durée de 2 heures environ.
Restauration sur place prévue pour chaque manifestation.
Grandes tables sorties sur la place pour une belle convivialité.
Possibilité de repli à l’intérieur en cas de pluie.
Concert d’une durée de 2 heures environ.
Restauration sur place prévue pour chaque manifestation.
Grandes tables sorties sur la place pour une belle convivialité.
Possibilité de repli à l’intérieur en cas de pluie. 15 .
Rue de la Forge Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 65 comfetesvilledomain@gmail.com
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English :
Concert lasting approx. 2 hours.
On-site catering provided for each event.
Large tables set out on the square for conviviality.
Possibility of retreating indoors in case of rain.
L’événement Concert à la Grange Villedômain a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire