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Concert à la Grange Villedômain

Concert à la Grange Villedômain

Concert à la Grange Villedômain vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Rue de la Forge

Ville : 37460 Villedômain

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Villedômain

Concert à la Grange

Rue de la Forge Villedômain Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-07-03

Concert d’une durée de 2 heures environ.
Restauration sur place prévue pour chaque manifestation.
Grandes tables sorties sur la place pour une belle convivialité.
Possibilité de repli à l’intérieur en cas de pluie.
Concert d’une durée de 2 heures environ.
Restauration sur place prévue pour chaque manifestation.
Grandes tables sorties sur la place pour une belle convivialité.
Possibilité de repli à l’intérieur en cas de pluie. 15  .

Rue de la Forge Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 65  comfetesvilledomain@gmail.com

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English :

Concert lasting approx. 2 hours.
On-site catering provided for each event.
Large tables set out on the square for conviviality.
Possibility of retreating indoors in case of rain.

L’événement Concert à la Grange Villedômain a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire