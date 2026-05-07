Villedômain

Concert à la Grange

Rue de la Forge Villedômain Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-03

Concert d’une durée de 2 heures environ.

Restauration sur place prévue pour chaque manifestation.

Grandes tables sorties sur la place pour une belle convivialité.

Possibilité de repli à l’intérieur en cas de pluie.

Concert d’une durée de 2 heures environ.

Restauration sur place prévue pour chaque manifestation.

Grandes tables sorties sur la place pour une belle convivialité.

Possibilité de repli à l’intérieur en cas de pluie. 15 .

Rue de la Forge Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 65 comfetesvilledomain@gmail.com

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English :

Concert lasting approx. 2 hours.

On-site catering provided for each event.

Large tables set out on the square for conviviality.

Possibility of retreating indoors in case of rain.

L’événement Concert à la Grange Villedômain a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire