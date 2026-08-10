Concert à la guinguette | GISCARD IS NOT DEAD JAUCO Ondres
vendredi 14 août 2026 · JAUCO · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Concert à la guinguette | GISCARD IS NOT DEAD
JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez écouter un concert ambiance pop/rock les pieds dans le sable, face à l’océan en dégustant quelques tapas.
Début du concert à 20h. Gratuit.
En cas de mauvais temps le concert peut être annulé ou reporté. .
JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 68 86 05
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English : Concert à la guinguette | GISCARD IS NOT DEAD
L’événement Concert à la guinguette | GISCARD IS NOT DEAD Ondres a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Seignanx
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