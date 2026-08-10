Concert à la guinguette | GISCARD IS NOT DEAD JAUCO Ondres

Informations pratiques

Ondres

Concert à la guinguette | GISCARD IS NOT DEAD

JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez écouter un concert ambiance pop/rock les pieds dans le sable, face à l’océan en dégustant quelques tapas.

Début du concert à 20h. Gratuit.

En cas de mauvais temps le concert peut être annulé ou reporté. .

JAUCO 63 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 68 86 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à la guinguette | GISCARD IS NOT DEAD

L’événement Concert à la guinguette | GISCARD IS NOT DEAD Ondres a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Seignanx