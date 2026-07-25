Soirée spéciale Eclipse So Beach Ondres
mercredi 12 août 2026 · So Beach · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Soirée spéciale Eclipse
So Beach 63 Promenade de l’Océan Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez profitez de l’éclipse du 12 août au restaurant du So Beach. À cette occasion, nous offrons à toute personne qui vient dîner 1 paire de lunettes et une affiche du ciel ondrais à cette date.
ATTENTION, le premier service sera à 19h et le second à 21h, venez tôt pour profiter de l’éclipse après votre dîner, le pic de l’éclipse aura lieu à 20h20 !
Réservation au 05 59 63 19 16 .
So Beach 63 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 19 16
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English : Soirée spéciale Eclipse
L’événement Soirée spéciale Eclipse Ondres a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Seignanx
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