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AGENDA · Ondres

Soirée spéciale Eclipse So Beach Ondres

mercredi 12 août 2026 · So Beach · Ondres

Soirée spéciale Eclipse So Beach Ondres

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
So Beach
Adresse
63 Promenade de l'Océan
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif

Ondres

Soirée spéciale Eclipse

So Beach 63 Promenade de l’Océan Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez profitez de l’éclipse du 12 août au restaurant du So Beach. À cette occasion, nous offrons à toute personne qui vient dîner 1 paire de lunettes et une affiche du ciel ondrais à cette date.
ATTENTION, le premier service sera à 19h et le second à 21h, venez tôt pour profiter de l’éclipse après votre dîner, le pic de l’éclipse aura lieu à 20h20 !

Réservation au 05 59 63 19 16   .

So Beach 63 Promenade de l’Océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 19 16 

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English : Soirée spéciale Eclipse

L’événement Soirée spéciale Eclipse Ondres a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Seignanx

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