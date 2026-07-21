Soirée cocktail à la boucherie Pujou Boucherie Pujou Ondres
samedi 1 août 2026 · Boucherie Pujou · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Soirée cocktail à la boucherie Pujou
Boucherie Pujou 1810 Avenue du 11 Novembre 1918 Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 20:00:00
Date(s) :
2026-08-01
La boucherie Pujou vous invite à une soirée cocktail sur sa terrasse accompagnée de planches de charcuterie de la carte de la boucherie avec des cocktails avec ou sans alcool. Le groupe Coda Nomada fera vibrer la soirée aux rythmes du néo-flamenco.
De 18h à 20h.
20 places uniquement, 10€ inclus un cocktail.
Réservation au 05 59 45 32 53. .
Boucherie Pujou 1810 Avenue du 11 Novembre 1918 Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 32 53
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English : Soirée cocktail à la boucherie Pujou
L’événement Soirée cocktail à la boucherie Pujou Ondres a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Seignanx
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