Biblio Zen Voyage sonore Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Informations pratiques

Ondres

Biblio Zen Voyage sonore

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Fermez les yeux, écoutez, ressentez… le voyage commence.

Venez découvrir cette pratique de bien-être qui utilise des sons thérapeutiques et des vibrations pour vous amener vers un état profond de relaxation et de lâcher-prise.

Animé par Benjamin Farrugia, de Une voie pour soi.

Adultes, ados, sur inscription.

RDV à 10h30. Durée 1h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Biblio Zen Voyage sonore

L’événement Biblio Zen Voyage sonore Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx