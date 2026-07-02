Biblio Zen Voyage sonore Ludo bibliothèque Ondres Ondres
samedi 1 août 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Biblio Zen Voyage sonore
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01 11:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Fermez les yeux, écoutez, ressentez… le voyage commence.
Venez découvrir cette pratique de bien-être qui utilise des sons thérapeutiques et des vibrations pour vous amener vers un état profond de relaxation et de lâcher-prise.
Animé par Benjamin Farrugia, de Une voie pour soi.
Adultes, ados, sur inscription.
RDV à 10h30. Durée 1h. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Biblio Zen Voyage sonore
L’événement Biblio Zen Voyage sonore Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx
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