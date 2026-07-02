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Biblio Zen Voyage sonore Ludo bibliothèque Ondres Ondres

samedi 1 août 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres

Biblio Zen Voyage sonore Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Ludo bibliothèque Ondres
Adresse
211 Chemin de Tambourin
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Ondres

Biblio Zen Voyage sonore

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Fermez les yeux, écoutez, ressentez… le voyage commence.
Venez découvrir cette pratique de bien-être qui utilise des sons thérapeutiques et des vibrations pour vous amener vers un état profond de relaxation et de lâcher-prise.
Animé par Benjamin Farrugia, de Une voie pour soi.
Adultes, ados, sur inscription.
RDV à 10h30. Durée 1h.   .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59  ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Biblio Zen Voyage sonore

L’événement Biblio Zen Voyage sonore Ondres a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Seignanx

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