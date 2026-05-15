Échos du monde Salle Capranie Ondres

Ondres

Échos du monde

Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07

Ondres accueil la 1re édition du Festival solidaire Échos du Monde , salle Capranie le vendredi 7 août 2026.

Début des réjouissances dès 19h30.

Festival musical et solidaire organisé par l’association Root Spirit au profit des enfants défavorisés de Tamarin, à l’île Maurice. La soirée réunira trois univers musicaux avec Kalela (World Reggae), Mancini alias Franck Monsigny (Pop Groove) et Rhapsodie (Mauritian Party). Un marché solidaire, un espace restauration et des animations culturelles compléteront cette soirée placée sous le signe du partage, de la musique et de la solidarité.

Durée environ 5h30 (fin prévue vers 1h du matin).

Tout public familial. .

Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 03 80 00 rootspirit.mu@gmail.com

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English : Échos du monde

L’événement Échos du monde Ondres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Seignanx