Échos du monde Salle Capranie Ondres
Échos du monde Salle Capranie Ondres vendredi 7 août 2026.
Ondres
Échos du monde
Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07
Ondres accueil la 1re édition du Festival solidaire Échos du Monde , salle Capranie le vendredi 7 août 2026.
Début des réjouissances dès 19h30.
Festival musical et solidaire organisé par l’association Root Spirit au profit des enfants défavorisés de Tamarin, à l’île Maurice. La soirée réunira trois univers musicaux avec Kalela (World Reggae), Mancini alias Franck Monsigny (Pop Groove) et Rhapsodie (Mauritian Party). Un marché solidaire, un espace restauration et des animations culturelles compléteront cette soirée placée sous le signe du partage, de la musique et de la solidarité.
Durée environ 5h30 (fin prévue vers 1h du matin).
Tout public familial. .
Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 03 80 00 rootspirit.mu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Échos du monde
L’événement Échos du monde Ondres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Seignanx
À voir aussi à Ondres (Landes)
- OPERAPIECE OPUS 2 – SALLE CAPRANIE Ondres 22 mai 2026
- Festimai | Operapiece _ Opus 2 Salle Capranie Ondres 22 mai 2026
- Convergence à vélo Ondres-Anglet, Stade René Dicharry, Ondres 30 mai 2026
- Atelier créatif Initiation à la broderie Ludo bibliothèque Ondres Ondres 30 mai 2026
- Festival Polynésien Salle Capranie Ondres 13 juin 2026