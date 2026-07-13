Pelote basque paleta cuir et chistera Place Richard Feuillet Ondres

Informations pratiques

Ondres

Pelote basque paleta cuir et chistera

Place Richard Feuillet Complexe sportif Larrendart Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Venir découvrir le sport traditionnel du sud-ouest la pelote basque !

Pendant l’été, le club de pelote de Ondres vous invite à assister à deux parties de qualité pelote basque paleta cuir (instrument utilisé raquette en bois nommée pala) et Chistera Joko Garbi (petit gant en basque).

Lever de rideau avec une démonstration des jeunes du club à partir de 20h.

Ça se passe au mur à gauche du complexe sportif Larrendart situé au centre-ville (les parties se déroulent en intérieur). Les places sont assises, non numérotées, dans les gradins.

Restauration (sandwiches), buvette sur place dès 19h30.

BILLETTERIE

Vous pouvez retirer vos places à l’avance au guichet de l’office de tourisme (CB/chèques vacances /ancv connect) ou sur place le soir du spectacle (espèces/chèques).

Possibilité d’acheter vos billets en ligne (cb) jusqu’à 18h le jour de la manifestation. .

Place Richard Feuillet Complexe sportif Larrendart Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Pelote basque paleta cuir et chistera

L’événement Pelote basque paleta cuir et chistera Ondres a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Seignanx