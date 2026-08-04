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Concert à la Hitillère / Mister Gilles Restaurant La Hitillère Messanges

samedi 8 août 2026 · Restaurant La Hitillère · Messanges

Concert à la Hitillère / Mister Gilles Restaurant La Hitillère Messanges

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Restaurant La Hitillère
Adresse
9 Avenue de l'Océan
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif

Messanges

Concert à la Hitillère / Mister Gilles

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Mister Gilles reprise pop rock
Mister Gilles reprise pop rock   .

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80 

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English : Concert à la Hitillère / Mister Gilles

Mister Gilles: Pop-Rock Cover

L’événement Concert à la Hitillère / Mister Gilles Messanges a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI LAS

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