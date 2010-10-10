Concert à la Loupiote La Loupiote Houssay
Concert à la Loupiote La Loupiote Houssay samedi 13 juin 2026.
Houssay
Concert à la Loupiote
La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Groove time !
SAMEDI 13 JUIN à 19h00 le Groove s’invite à La Loupiote !
Réservation de plateau apéro au 0636767953 ou laloupiote@yahoo.com
10€ par personne .
La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 36 76 79 53 laloupiote@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Groove time!
L’événement Concert à la Loupiote Houssay a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE