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Concert à la Loupiote La Loupiote Houssay

Concert à la Loupiote La Loupiote Houssay samedi 13 juin 2026.

Lieu : La Loupiote

Adresse : 14 Rue des Forges

Ville : 53360 Houssay

Département : Mayenne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10

Houssay

Concert à la Loupiote

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Groove time !
SAMEDI 13 JUIN à 19h00 le Groove s’invite à La Loupiote !

Réservation de plateau apéro au 0636767953 ou laloupiote@yahoo.com
10€ par personne   .

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 36 76 79 53  laloupiote@yahoo.com

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English :

Groove time!

L’événement Concert à la Loupiote Houssay a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE