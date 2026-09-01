Concert à la Lune Rousse Hoboes La Lune Rousse Saint-Voir

Informations pratiques

Saint-Voir

Concert à la Lune Rousse Hoboes

La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Tradition musicale des Appalaches, folk du Canada et des régions du Nord, balades de l’Ouest, western swing

texan , jug bands du Mississippi, cajuns de Louisiane, songwriters divers, protest song …

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La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr

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English :

Appalachian folk music, Canadian and Northern folk, Western ballads, Texan western swing,

Mississippi jug bands, Louisiana Cajun music, various songwriters, protest songs…

L’événement Concert à la Lune Rousse Hoboes Saint-Voir a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire