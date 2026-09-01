Concert à la Lune Rousse Hoboes La Lune Rousse Saint-Voir
samedi 26 septembre 2026 · La Lune Rousse · Saint-Voir
Informations pratiques
Saint-Voir
Concert à la Lune Rousse Hoboes
La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Tradition musicale des Appalaches, folk du Canada et des régions du Nord, balades de l’Ouest, western swing
texan , jug bands du Mississippi, cajuns de Louisiane, songwriters divers, protest song …
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La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr
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English :
Appalachian folk music, Canadian and Northern folk, Western ballads, Texan western swing,
Mississippi jug bands, Louisiana Cajun music, various songwriters, protest songs…
L’événement Concert à la Lune Rousse Hoboes Saint-Voir a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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