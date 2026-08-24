Concert à la Lune Rousse Qonbine Léruines La Lune Rousse Saint-Voir

Informations pratiques

Saint-Voir

Concert à la Lune Rousse Qonbine Léruines

La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Chansons engagées, drôles et grinçantes.

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La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr

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English :

Songs that are politically engaged, funny, and biting.

L’événement Concert à la Lune Rousse Qonbine Léruines Saint-Voir a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire