Concert à l’Abbaye Magnum Mysterium Église Lahonce

Informations pratiques

Lahonce

Concert à l’Abbaye Magnum Mysterium

Église Abbaye Place du Fronton Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’ensemble Magnum Mysterium est né en septembre 2024 de la rencontre de huit chanteurs solistes, issus de l’Ensemble vocal de Rouen et formés aux Conservatoires de Rouen et de Paris. Animés par une même passion pour le chant choral, ils se sont donnés pour mission de faire découvrir un répertoire encore trop rarement entendu en Europe celui de la tradition chorale américaine. À travers des concerts organisés dans des lieux propices à l’écoute et à la contemplation, l’ensemble souhaite partager cette musique avec le plus large public.

À travers ce voyage musical, les huit chanteurs de Magnum Mysterium vous invitent à découvrir un patrimoine riche, émouvant et profondément vivant. Un parcours où se mêlent tradition et modernité, spiritualité et émotion, pour mettre en lumière toute la richesse d’une culture chorale partagée entre l’Angleterre et les États-Unis. .

Église Abbaye Place du Fronton Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 55 10

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English : Concert à l’Abbaye Magnum Mysterium

L’événement Concert à l’Abbaye Magnum Mysterium Lahonce a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque