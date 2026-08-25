Informations pratiques

Laon

Concert à Laon Alex Vizorek

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 20:30:00

fin : 2027-01-08 22:00:00

Date(s) :

2027-01-08

Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si vous n’aimez pas le classique, ça, vous aimerez !

Déjà 15 ans, que le disque Je n’aime pas le Classique, mais ça j’aime bien s’est imposé comme compilation phare du répertoire classique.

Avec une toute première adaptation sur scène orchestrée par Gaspard Proust et ovationnée par la presse et le public, c’est désormais Alex Vizorek, humoriste, comédien et animateur belge, qui s’érige en maître de cérémonie.

Après l’immense succès de son premier spectacle consacré à l’art dans Alex Vizorek est une oeuvre d’art , c’est désormais à la musique classique qu’il s’attaque.

Aux côtés du soliste et directeur musical Luka Faulisi et des musiciens de renom — Kim Bernard et Blanche Stromboni — accompagnés des talentueux Julius Bernad, Alec Fukuda et Nicolas Louedec , il décortique avec humour et bienveillance les plus grandes oeuvres classiques, entre pédagogie et vérités historiques.

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

Thanks to him, thanks to them, there’s no doubt that even if you don’t like this kind of classic, you’ll love it!

L’événement Concert à Laon Alex Vizorek Laon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays de Laon