Concert à l’Arrosoir Figeac, duo féminin franco-brésilien Entre dos Almas Figeac vendredi 12 décembre 2025.
L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Duo de chants latino-américains et ibériques à deux voix, guitare et percussions.
Des compositions originales ou des chants séculaires du Brésil, Argentine, Mexique, Galice, Catalogne… réarrangés pour de belles harmonies vocales tout en sensibilité.
Un choix de répertoire valorisant le féminin, par des chansons de compositrices, ou par la thématique des morceaux. Un moment intéractif de plein partage avec le public. .
L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49
English :
Duo of Latin American and Iberian songs with two voices, guitar and percussion.
Original compositions or secular songs from Brazil, Argentina, Mexico, Galicia, Catalonia…
German :
Duo für lateinamerikanische und iberische Lieder mit zwei Stimmen, Gitarre und Perkussion.
Originalkompositionen oder jahrhundertealte Gesänge aus Brasilien, Argentinien, Mexiko, Galizien, Katalonien…
Italiano :
Duo di canzoni latinoamericane e iberiche a due voci, chitarra e percussioni.
Composizioni originali o canzoni secolari provenienti da Brasile, Argentina, Messico, Galizia, Catalogna…
Espanol :
Dúo de canciones latinoamericanas e ibéricas a dos voces, guitarra y percusión.
Composiciones originales o canciones centenarias de Brasil, Argentina, México, Galicia, Cataluña…
