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Concert à l’église de Bagat ensemble La Girandola Eglise de Bagat Barguelonne-en-Quercy

Concert à l’église de Bagat ensemble La Girandola Eglise de Bagat Barguelonne-en-Quercy

Concert à l’église de Bagat ensemble La Girandola Eglise de Bagat Barguelonne-en-Quercy jeudi 20 août 2026.

Lieu : Eglise de Bagat

Adresse : Bagat

Ville : 46800 Barguelonne-en-Quercy

Département : Lot

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Participation libre

Barguelonne-en-Quercy

Concert à l’église de Bagat ensemble La Girandola

Eglise de Bagat Bagat Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise de Bagat-en-Quercy.

L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise de Bagat-en-Quercy.

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Eglise de Bagat Bagat Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05 

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English :

The La Girandola ensemble is organizing a concert at the church in Bagat-en-Quercy.

L’événement Concert à l’église de Bagat ensemble La Girandola Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot

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