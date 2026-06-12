Concert à l’église de Bagat ensemble La Girandola Eglise de Bagat Barguelonne-en-Quercy
Concert à l’église de Bagat ensemble La Girandola Eglise de Bagat Barguelonne-en-Quercy jeudi 20 août 2026.
Barguelonne-en-Quercy
Concert à l’église de Bagat ensemble La Girandola
Eglise de Bagat Bagat Barguelonne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise de Bagat-en-Quercy.
L'ensemble La Girandola organise un concert à l'Eglise de Bagat-en-Quercy.
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Eglise de Bagat Bagat Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05
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English :
The La Girandola ensemble is organizing a concert at the church in Bagat-en-Quercy.
L’événement Concert à l’église de Bagat ensemble La Girandola Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot