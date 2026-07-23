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AGENDA · Blanot

Concert à l’église de Blanot Le Bourg Blanot

dimanche 2 août 2026 · Le Bourg · Blanot

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise de Blanot
Ville
71250 Blanot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Blanot

Concert à l’église de Blanot

Le Bourg Eglise de Blanot Blanot Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03

Dominique Clément, clarinettiste, compositeur autodidacte nous interprétera des œuvres d’Asie, d’Europe du XIIe et du XVIe ainsi que ces propres compositions.
Il élabore son langage musical grâce à la lecture de poètes et romanciers tels que Claude Simon, Jean Jacques Roubaud et Jacques Rebotier   .

Le Bourg Eglise de Blanot Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 20 35  bpeithmann@gmx.net

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English : Concert à l’église de Blanot

L’événement Concert à l’église de Blanot Blanot a été mis à jour le 2026-07-23 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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