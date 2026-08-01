UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Salettes

Concert à l’église de Salettes Le bourg Salettes

dimanche 16 août 2026 · Le bourg · Salettes

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Eglise
Ville
43150 Salettes
Département
Haute-Loire
Tarif

Salettes

Concert à l’église de Salettes

Le bourg Eglise Salettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert Eh bien, dansez maintenant !, le 16/08 à 20h30.
Concert sur le thème de l’opéra (Bizet, de Bériot, Paganini, Sarasate…)
Participation libre.
  .

Le bourg Eglise Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Well, Let’s Dance Now! Concert, August 16 at 8:30 p.m.
Concert featuring opera themes (Bizet, de Bériot, Paganini, Sarasate…)
Admission is by donation.

L’événement Concert à l’église de Salettes Salettes a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal