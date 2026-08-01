Concert à l’église de Salettes Le bourg Salettes
dimanche 16 août 2026 · Le bourg · Salettes
Informations pratiques
Salettes
Concert à l’église de Salettes
Le bourg Eglise Salettes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert Eh bien, dansez maintenant !, le 16/08 à 20h30.
Concert sur le thème de l’opéra (Bizet, de Bériot, Paganini, Sarasate…)
Participation libre.
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Le bourg Eglise Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
Well, Let’s Dance Now! Concert, August 16 at 8:30 p.m.
Concert featuring opera themes (Bizet, de Bériot, Paganini, Sarasate…)
Admission is by donation.
L’événement Concert à l’église de Salettes Salettes a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal