Concert à l’église de Salettes Le bourg Salettes

Informations pratiques

Salettes

Concert à l’église de Salettes

Le bourg Eglise Salettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert Eh bien, dansez maintenant !, le 16/08 à 20h30.

Concert sur le thème de l’opéra (Bizet, de Bériot, Paganini, Sarasate…)

Participation libre.

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Le bourg Eglise Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Well, Let’s Dance Now! Concert, August 16 at 8:30 p.m.

Concert featuring opera themes (Bizet, de Bériot, Paganini, Sarasate…)

Admission is by donation.

L’événement Concert à l’église de Salettes Salettes a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal