Concert à l'église de Villebadin VILLEBADIN Gouffern en Auge vendredi 29 mai 2026.
VILLEBADIN Eglise de Villebadin Gouffern en Auge Orne
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
2026-05-29
Concert de l’Ensemble musical Orphée avec harpe, accordéon et voix.
Au programme des airs d’opéra (Offenbach, Verdi, Bizet), des airs du folklore d’Amérique du Sud et des tangos. .
VILLEBADIN Eglise de Villebadin Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 08 36 22 79 nathalie007@akeonet.com
