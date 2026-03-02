Concert à l’église de Villebadin VILLEBADIN Gouffern en Auge

Concert à l’église de Villebadin

VILLEBADIN Eglise de Villebadin Gouffern en Auge Orne

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

2026-05-29

Concert de l’Ensemble musical Orphée avec harpe, accordéon et voix.

Au programme des airs d’opéra (Offenbach, Verdi, Bizet), des airs du folklore d’Amérique du Sud et des tangos. .

VILLEBADIN Eglise de Villebadin Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 08 36 22 79 nathalie007@akeonet.com

