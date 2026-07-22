Informations pratiques

Brides-les-Bains

Concert à l’Église Guy Angelloz 09 août

Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Ne manquez pas une soirée musicale exceptionnelle en compagnie du flûtiste Guy Angelloz, artiste au parcours remarquable.

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Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

Don’t miss an exceptional evening of music featuring flutist Guy Angelloz, an artist with a remarkable career.

L’événement Concert à l’Église Guy Angelloz 09 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains