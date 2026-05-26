Concert à l’Eglise Notre-Dame de Chauny Chauny
Concert à l’Eglise Notre-Dame de Chauny Chauny vendredi 12 juin 2026.
Chauny
Concert à l’Eglise Notre-Dame de Chauny
1 Place Notre Dame Chauny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Rendez-vous le vendredi 12 juin à 20h à l’Eglise Notre-Dame de Chauny pour le concert de l’orchestre harmono-symphonique de Tergnier et de la Chorale A Capella de Chauny.
Participation libre.
Rendez-vous le vendredi 12 juin à 20h à l’Eglise Notre-Dame de Chauny pour le concert de l’orchestre harmono-symphonique de Tergnier et de la Chorale A Capella de Chauny.
Participation libre. .
1 Place Notre Dame Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France duboisch@wanadoo.fr
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English :
Join us on Friday June 12 at 8pm at the Eglise Notre-Dame in Chauny for a concert by the Orchestre Harmonique-Symphonique de Tergnier and the Chorale A Capella de Chauny.
Free admission.
L’événement Concert à l’Eglise Notre-Dame de Chauny Chauny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard
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