Chauny

Concert à l’Eglise Notre-Dame de Chauny

1 Place Notre Dame Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Rendez-vous le vendredi 12 juin à 20h à l’Eglise Notre-Dame de Chauny pour le concert de l’orchestre harmono-symphonique de Tergnier et de la Chorale A Capella de Chauny.

Participation libre.

Rendez-vous le vendredi 12 juin à 20h à l’Eglise Notre-Dame de Chauny pour le concert de l’orchestre harmono-symphonique de Tergnier et de la Chorale A Capella de Chauny.

Participation libre. .

1 Place Notre Dame Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France duboisch@wanadoo.fr

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English :

Join us on Friday June 12 at 8pm at the Eglise Notre-Dame in Chauny for a concert by the Orchestre Harmonique-Symphonique de Tergnier and the Chorale A Capella de Chauny.

Free admission.

L’événement Concert à l’Eglise Notre-Dame de Chauny Chauny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard