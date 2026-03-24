Concert à l’Eglise Eglise Notre Dame des Arts Pont-de-l’Arche
Concert à l’Eglise Eglise Notre Dame des Arts Pont-de-l’Arche vendredi 29 mai 2026.
Concert à l’Eglise
Eglise Notre Dame des Arts 8 Place du Maréchal Leclerc Pont-de-l’Arche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 19:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez assister à un concert de Ludovic Cherfils trio, pour écouter de superbes reprises de variété Française et internationale ! .
Eglise Notre Dame des Arts 8 Place du Maréchal Leclerc Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie +33 2 32 98 97 40 anais.leblond@pontdelarche.fr
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English : Concert à l’Eglise
L’événement Concert à l’Eglise Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure