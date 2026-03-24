Concert à l’Eglise Eglise Notre Dame des Arts Pont-de-l’Arche

Concert à l’Eglise

Eglise Notre Dame des Arts 8 Place du Maréchal Leclerc Pont-de-l’Arche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister à un concert de Ludovic Cherfils trio, pour écouter de superbes reprises de variété Française et internationale ! .

Eglise Notre Dame des Arts 8 Place du Maréchal Leclerc Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie +33 2 32 98 97 40 anais.leblond@pontdelarche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à l’Eglise

L’événement Concert à l’Eglise Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure