Pont-de-l’Arche

Visites guidées du Bailliage de Pont de l’Arche

21 bis rue Blin Pont-de-l’Arche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-31

Tour à tour tribunal, prison, mairie, atelier d’artiste ou usine de parapluies, le bailliage est riche d’une histoire de plusieurs siècles.

Au terme de 15 mois de travaux menés par la Communauté d’agglomération Seine-Eure pour restaurer murs, toits et huisseries, le bailliage sera exceptionnellement ouvert au public à l’occasion de Pierres en lumière.

Geôles, graffitis, cour des prisons… Durant une heure, les visiteurs découvriront les trésors cachés de ce bâtiment remontant au 17e siècle.

Visite guidée d’une heure, gratuite, sur réservation https://reservation.tourisme-seine-eure.com/pierres-en-lumiere-visite-guidee-du-bailliage-de-pont-de-l-arche.html .

21 bis rue Blin Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie +33 2 32 50 85 50 vincnet.voranger@seine-eure.com

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English : Visites guidées du Bailliage de Pont de l’Arche

L’événement Visites guidées du Bailliage de Pont de l’Arche Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-04-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure