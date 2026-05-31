Concert à l’église Saint Didier – Saint Diéry, Eglise Saint Didier, Saint Diéry, Saint-Diéry

Concert à l’église Saint Didier – Saint Diéry Samedi 27 juin, 20h30 Eglise Saint Didier, Saint Diéry Puy-de-Dôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00

Le Melody Group est formé de trois musiciens amateurs habitant dans le massif du Sancy. Le trio propose une sélection musicale, allant de la musique classique à des morceaux plus modernes, comme des musiques de film (Ennio Morricone).

Eglise Saint Didier, Saint Diéry 2 rue de l’église, Saint Diéry Saint-Diéry 63320 Saint-Diéry Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Concert : trio trompette – flûte traversière – piano