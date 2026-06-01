Concert à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Silly-le-Long
Concert à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Silly-le-Long samedi 13 juin 2026.
Silly-le-Long
Concert à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Silly-le-Long Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez vivre une belle soirée musicale dans le cadre chaleureux de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Silly-le-Long !
Le samedi 13 juin à 20h, deux chorales talentueuses se réunissent pour un concert exceptionnel La Voix des Champs de Saint-Pathus, dirigée par Sylvie Troseille, et la Chorale Odyssée de Claye-Souilly, sous la direction de Marc Denouel.
Au programme un répertoire varié et harmonieux interprété avec passion, pour un moment de partage et d’émotion accessible à tous.
Lieu Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Silly-le-Long
Date Samedi 13 juin
Horaire 20h
️ Tarifs Entrée libre participation au chapeau
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le chant choral dans une ambiance conviviale. N’hésitez pas à venir nombreux !
Venez vivre une belle soirée musicale dans le cadre chaleureux de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Silly-le-Long !
Le samedi 13 juin à 20h, deux chorales talentueuses se réunissent pour un concert exceptionnel La Voix des Champs de Saint-Pathus, dirigée par Sylvie Troseille, et la Chorale Odyssée de Claye-Souilly, sous la direction de Marc Denouel.
Au programme un répertoire varié et harmonieux interprété avec passion, pour un moment de partage et d’émotion accessible à tous.
Lieu Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Silly-le-Long
Date Samedi 13 juin
Horaire 20h
️ Tarifs Entrée libre participation au chapeau
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le chant choral dans une ambiance conviviale. N’hésitez pas à venir nombreux ! .
Silly-le-Long 60330 Oise Hauts-de-France
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English :
Come and enjoy a wonderful musical evening in the warm setting of the Saint-Pierre-et-Saint-Paul church in Silly-le-Long!
On Saturday June 13 at 8pm, two talented choirs come together for an exceptional concert: La Voix des Champs de Saint-Pathus, directed by Sylvie Troseille, and the Chorale Odyssée de Claye-Souilly, directed by Marc Denouel.
On the program: a varied and harmonious repertoire performed with passion, for a moment of sharing and emotion accessible to all.
? Venue: Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Silly-le-Long
? Date: Saturday June 13
? Schedule 20h
?? Prices Free admission ?
A great opportunity to discover or rediscover choral singing in a convivial atmosphere. Come one, come all!
L’événement Concert à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Silly-le-Long a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois