Silly-le-Long

Concert à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Silly-le-Long Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez vivre une belle soirée musicale dans le cadre chaleureux de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Silly-le-Long !

Le samedi 13 juin à 20h, deux chorales talentueuses se réunissent pour un concert exceptionnel La Voix des Champs de Saint-Pathus, dirigée par Sylvie Troseille, et la Chorale Odyssée de Claye-Souilly, sous la direction de Marc Denouel.

Au programme un répertoire varié et harmonieux interprété avec passion, pour un moment de partage et d’émotion accessible à tous.

Lieu Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Silly-le-Long

Date Samedi 13 juin

Horaire 20h

️ Tarifs Entrée libre participation au chapeau

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le chant choral dans une ambiance conviviale. N’hésitez pas à venir nombreux !

Venez vivre une belle soirée musicale dans le cadre chaleureux de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Silly-le-Long !

Le samedi 13 juin à 20h, deux chorales talentueuses se réunissent pour un concert exceptionnel La Voix des Champs de Saint-Pathus, dirigée par Sylvie Troseille, et la Chorale Odyssée de Claye-Souilly, sous la direction de Marc Denouel.

Au programme un répertoire varié et harmonieux interprété avec passion, pour un moment de partage et d’émotion accessible à tous.

Lieu Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Silly-le-Long

Date Samedi 13 juin

Horaire 20h

️ Tarifs Entrée libre participation au chapeau

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le chant choral dans une ambiance conviviale. N’hésitez pas à venir nombreux ! .

Silly-le-Long 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

Come and enjoy a wonderful musical evening in the warm setting of the Saint-Pierre-et-Saint-Paul church in Silly-le-Long!

On Saturday June 13 at 8pm, two talented choirs come together for an exceptional concert: La Voix des Champs de Saint-Pathus, directed by Sylvie Troseille, and the Chorale Odyssée de Claye-Souilly, directed by Marc Denouel.

On the program: a varied and harmonious repertoire performed with passion, for a moment of sharing and emotion accessible to all.

? Venue: Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Silly-le-Long

? Date: Saturday June 13

? Schedule 20h

?? Prices Free admission ?

A great opportunity to discover or rediscover choral singing in a convivial atmosphere. Come one, come all!

L’événement Concert à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Silly-le-Long a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois