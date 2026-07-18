Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Église St Barthélémy Lauzerte

Informations pratiques

Lauzerte

Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte

Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Un concert à l’Eglise St Barthélémy le dimanche 2 août à 17h.

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Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13

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English :

A concert at St. Bartholomew’s Church on Sunday, August 2, at 5 p.m.

L’événement Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy