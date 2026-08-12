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AGENDA · Lauzerte

Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Église Saint-Barthélémy Lauzerte

mercredi 12 août 2026 · Église Saint-Barthélémy · Lauzerte

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Église Saint-Barthélémy
Adresse
Place des Cornières
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Lauzerte

Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte

Église Saint-Barthélémy Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Concert à l’Eglise St Barthélémy de Lauzerte le mercredi 12 août à 20h
  .

Église Saint-Barthélémy Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 75 71 71 76  duostepanovagonzalez@gmail.com

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English :

Concert at St. Barthélemy Church in Lauzerte on Wednesday, August 12, at 8:00 p.m.

L’événement Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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