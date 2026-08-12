Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Église Saint-Barthélémy Lauzerte

Informations pratiques

Lauzerte

Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte

Église Saint-Barthélémy Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert à l’Eglise St Barthélémy de Lauzerte le mercredi 12 août à 20h

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Église Saint-Barthélémy Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 75 71 71 76 duostepanovagonzalez@gmail.com

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English :

Concert at St. Barthélemy Church in Lauzerte on Wednesday, August 12, at 8:00 p.m.

L’événement Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy