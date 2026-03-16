Concert à l’envers oh croco Ouistreham (rock) Oh croco Val-de-Scie

Concert à l’envers oh croco Ouistreham (rock)

Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

En concert à l’envers du Croco ce vendredi 29 Mai Ouistreham vous transportera dans son univers au travers de sa musique du monde ! venez nombreux !

Bar et petite restauration sur place.

Pensez à réserver pour faciliter l’organisation ! Places limitées. .

Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

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English : Concert à l’envers oh croco Ouistreham (rock)

L’événement Concert à l’envers oh croco Ouistreham (rock) Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux