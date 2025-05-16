Val-de-Scie

Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay

Parking de la Gare SNCF Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez chiner à la foire à tout d’Auffay Val-de-Scie, organisée par L’Amicale des Sapeurs Pompiers.

Ambiance, bonnes affaires et restauration/buvette fraîche au programme de cette journée.

Venez nombreux soutenir vos pompiers !

Evènement réservée uniquement aux particuliers. .

Parking de la Gare SNCF Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 27 23 07

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English : Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay

L’événement Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux