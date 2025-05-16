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Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay Val-de-Scie

Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay Val-de-Scie dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Parking de la Gare SNCF

Ville : 76720 Val-de-Scie

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Val-de-Scie

Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay

Parking de la Gare SNCF Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez chiner à la foire à tout d’Auffay Val-de-Scie, organisée par L’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Ambiance, bonnes affaires et restauration/buvette fraîche au programme de cette journée.
Venez nombreux soutenir vos pompiers !
Evènement réservée uniquement aux particuliers.   .

Parking de la Gare SNCF Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 27 23 07 

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English : Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay

L’événement Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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