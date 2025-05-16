Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay Val-de-Scie
Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay Val-de-Scie dimanche 14 juin 2026.
Val-de-Scie
Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay
Parking de la Gare SNCF Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez chiner à la foire à tout d’Auffay Val-de-Scie, organisée par L’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Ambiance, bonnes affaires et restauration/buvette fraîche au programme de cette journée.
Venez nombreux soutenir vos pompiers !
Evènement réservée uniquement aux particuliers. .
Parking de la Gare SNCF Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 27 23 07
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English : Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay
L’événement Foire à tout L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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