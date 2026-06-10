Concert à Montauban : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Saint-Joseph Montech Samedi 25 juillet, 20h00

Vivez un concert de musique classique d’exception avec l’Ensemble Musicâme France à l’Église Saint-Joseph de Montauban. Réservez votre place dès maintenant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-25T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T21:15:00.000+02:00

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Eglise Saint-Joseph 6 rue du collège 82000 Montauban Montech



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