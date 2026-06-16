Montech

Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech

Place Jean-Jaurès Montech Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville

Rendez-vous parking de la Poste

Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

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Place Jean-Jaurès Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 16 32 officedetourisme@grandsud82.fr

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English :

Discover the history of Montech on a stroll through the old town

Meeting point: parking de la Poste

Event organized by the Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

L’événement Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech Montech a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne