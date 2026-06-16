Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech Montech
Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech Montech vendredi 7 août 2026.
Montech
Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech
Place Jean-Jaurès Montech Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville
Rendez-vous parking de la Poste
Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
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Place Jean-Jaurès Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 16 32 officedetourisme@grandsud82.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the history of Montech on a stroll through the old town
Meeting point: parking de la Poste
Event organized by the Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
L’événement Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech Montech a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne
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