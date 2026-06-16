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Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech Montech

Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech Montech vendredi 7 août 2026.

Adresse : Place Jean-Jaurès

Ville : 82700 Montech

Département : Tarn-et-Garonne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Montech

Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech

Place Jean-Jaurès Montech Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville
Rendez-vous parking de la Poste
Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
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Place Jean-Jaurès Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 16 32  officedetourisme@grandsud82.fr

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English :

Discover the history of Montech on a stroll through the old town
Meeting point: parking de la Poste
Event organized by the Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

L’événement Balade commentée Histoire et Patrimoine de Montech Montech a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne

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