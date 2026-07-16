Balade commentée « Histoire et patrimoine » de Montech, Ville de Montech, Montech

Informations pratiques

Balade commentée « Histoire et patrimoine » de Montech Samedi 19 septembre, 10h15 Ville de Montech Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de Montech, entre histoire et patrimoine.

Ancien village fortifié du début du XIIe siècle, Montech fut autrefois propriété des comtes de Toulouse. Cette visite vous invite à explorer son histoire et à mieux comprendre les richesses patrimoniales de la commune.

Visite sur réservation, places limitées.

Rendez-vous sur le parking de la Poste.

Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn-et-Garonne.

Ville de Montech 5 bis Place Jean Jaurès, 82700 Montech Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 64 16 32 http://ville-montech.fr http://tourisme.grandsud82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 64 16 32 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@grandsud82.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://tourisme.grandsud82.fr »}] Ancien village fortifié du début du XIIe siècle, Montech était autrefois propriété des comtes de Toulouse. Après une prospérité économique au XVIIIe siècle, liée à l’industrie textile, elle est aujourd’hui surtout appréciée pour son charme et son offre touristique. On peut d’ailleurs encore admirer un des monuments qui rappellent toute l’histoire glorieuse de Montech. Parking Place Jean-Jaurès.

Partez à la découverte de Montech, entre histoire et patrimoine.

©Mairie de Montech