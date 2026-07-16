Visite guidée de la restauration du Moulin à Vent, Moulin à vent de Montech, Montech

Informations pratiques

Visite guidée de la restauration du Moulin à Vent 19 et 20 septembre Moulin à vent de Montech Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Groupes de 2 à 4 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plusieurs bénévoles accueilleront les visiteurs au moulin à vent et leur présenteront sa restauration à l’identique.

Moulin à vent de Montech 17 Rue des Meuniers, 82700 Montech Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 88 27 74 69 Moulin en ruine en 2020, depuis une association a entrepris de restaurer à l’identique ce Moulin à Vent datant de 1810. Après la sécurisation du site et la construction d’un échafaudage en bois, la restauration du fût est réalisée à 75%. Sa particularité réside dans sa construction. Son bâti est en brique de terre crue à l’intérieur et en briques foraines à l’extérieur. Pour ces travaux, nous ne travaillons qu’avec des matériaux de récupération. Pour compléter nous fabriquons des adobes ce qui nous permet de proposer des ateliers de terre crue lors des journées du patrimoine. Des scolaires participent déjà à ces ateliers depuis 3 ans. Nous faisons également visiter l’intérieur du Moulin en empruntant l’échafaudage. Places de stationnement à proximité, jardin public jouxtant le Moulin. Possibilité de pique niquer sur le site.

Plusieurs bénévoles accueilleront les visiteurs au moulin à vent et leur présenteront sa restauration à l’identique.

©Didier DAL SOGLIO, Président